Temperaturile scad semnificativ în weekend! Cum va fi vremea în România In zilele de sambata și duminica, in majoritatea țarii, temperaturile vor scadea cu peste 10 grade fața de normalul perioadei, iar minimele vor ajunge la 6-8 grade, anunța Mediafax. Pe parcursul zilei de sambata, in țara, temperaturile vor cobori cu peste 10 grade Celsius și vor fi semnalate ploi, descarcari electrice și intensificari ale vintului. The post Temperaturile scad semnificativ in weekend! Cum va fi vremea in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

