- Vremea va fi deosebit de calda, in Capitala, in acest weekend, cu maxime termice de pana la 21 de grade Celsius, dar si cu intensificari ale vantului si ploi slabe, se arata in prognoza speciala a meteorologilor pentru București.ANM: PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 25.02.2023 ORA 12:00 - 27.02.2023…

- Vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada in București, unde maxima va ajunge in urmatoarele zile chiar și la 19 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicata duminica de Administrația naționala de Meteorologie.

- „De la o zi la alta, incepand de marți, temperaturile vor fi in creștere, in prima parte la nivelul maximelor zilei, pentru ca vorbim despre maxime de la 0 la 9-10 grade Celsius, in vestul și sud-vestul țarii. Chiar și minimele vor consemna creșteri.Nu vor mai fi precum cele de zilele trecute, cu valori…

- Ninge puternic in mai multe zone din București, miercuri, la pranza, insa meteorologii nu anunța un strat nou de zapada. „Trece repede”, a afirmat meteorologul ANM de serviciu pentru Libertatea. In schimb, temperaturile raman scazute, maximele anunțate fiind de 0-4 grade Celsius. „Nu se depune strat.…

- Iarna autentica și la București. Vremea se va mentine inchisa in Capitala, cu precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, dar si cu intensificari ale vantului, temperatura aerului osciland intre zero si trei grade Celsius.

- In timp ce mai multe zone din țara sunt vizate de un cod roșu de viscol și de coduri portocaliu și galben de vremea rea, la București vremea se incalzește semnificativ, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Polile și vijeliile vor continua astazi in mare parte din țara, dar de vineri soarele va incepe sa apara. Joi, 12 ianuarie, se va raci, iar temperatura nu va mai depași 8 grade Celsius. Vremea ramane…