Temperaturile scad drastic, vin ploile! De la 37 de grade ajungem la...21 grade. Prognoză meteo ANM Romania s-a topit pur și simplu in aceasta vara. Din datele meteorologilor, a fost una dintre cele mai toride veri din ultimii zeci de ani. Dar acest lucru se va schimba peste doar doua zile. Gata, vine frigul. Dupa o vara calduroasa, in care ne-am topit pur și simplu, vin zile racoroase. Peste doar doua zile, de miercuri, se anunța 21 de grade Celsius. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 03 septembrie, ora 12:00 – 04 septembrie, ora 21:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica. Din a doua parte a zilei de joi (03 septembrie) in sud-vest, centru, nord-est și la munte, iar in… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

