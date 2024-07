”Temperaturile ridicate si valurile de caldura ce urmeaza ploilor abundente favorizeaza aparitia anumitor boli, dintre acestea facand parte si neuroinfectia West Nile, o boala infectioasa ce se transmite prin intepatura de tantar”, a transmis, luni, INSP. Autoritațile, in alerta: Țanțarii care provoaca virusul West Nile au fost depistați in 4 sectoare. Care sunt simptomele infectarii INSP - Institutul National de Sanatate Publica face recomandari in vederea protejarii impotriva infectarii cu virusul West Nile:- Evitati expunerea la tantari, purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi;-…