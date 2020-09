Stiri pe aceeasi tema

- ​În urma cu 20.000 de ani, când calota glaciara acoperea o buna parte din emisfera nordica, temperatura medie pe Terra era de 7,8 grade Celsius, cu 7 grade mai puțin decât în prezent, arata o cercetare a University of Arizona. Calculele sunt pentru perioada numita Last Glacial…

- Cercetatorii de la Universitatea de Statul Ohio (SUA) au declarat ca stratul de gheața a Groenlandei va continua sa se topeasca chiar și in cazul in care schimbarile climatice se vor incetini. Potrivit lor, stratul a fost distrus pina la "punctul in care nu va mai putea fi recuperat". Scutul de gheața…

- În Groenlanda, topirea calotei glaciare este ireparabila, potrivit oamenilor de știința care susțin ca va continua sa se micșoreze „chiar daca încalzirea globala se va opri astazi”, deoarece ninsorile nu mai compenseaza pierderea de gheața, potrivit AFP.„Ghețarii…

- Caderile masive de zapada din Groenlanda nu mai pot ține pasul cu ritmul topirii gheții, potrivit specialiștilor de la Universitatea de Stat din Ohio, transmite Science Alert . Acest lucru inseamna ca stratul de gheața, al doilea ca marime de pe glob, va continua sa se topeasca chiar daca temperaturile…

- La un an de la scandalul ofertei lui Donald Trump de a cumpara Groenlanda, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a efectuat miercuri o vizita in Danemarca, unde a insistat asupra ”noii competitii” in Arctica, o aluzie la planuri ale marilor puteri - inclusiv China - vizand aceasta regiune, relateaza…

- La un an de la scandalul ofertei lui Donald Trump de a cumpara Groenlanda, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a efectuat miercuri o vizita in Danemarca, unde a insistat asupra ”noii competitii” in Arctica, o aluzie la planuri ale marilor puteri - inclusiv China - vizand aceasta regiune, relateaza…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa dupa-amiaza in regiunile sudice, in timp ce, in restul zonelor valorile termice se vor situa in jurul celor normale, dar gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 22 și 32 de grade Celsius.Joi,…

- Un producator de înghețata danez a anunțat miercuri ca va renunța la numele „Eskimo” (Eschimos) pentru unul din produsele sale în caz ca ofenseaza inuiții sau alte persoane care locuiesc în Arctica, relateaza AFP.Reprezentanții companiei Hansens au afirmat ca s-au…