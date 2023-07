Stiri pe aceeasi tema

- "Democratie sau revolutie!", au scandat sambata manifestantii la Tel Aviv, in timp ce alte zeci de mii au cantat sloganuri pro-democratie in acest nou val de mobilizare, potrivit unui jurnalist al AFP la fata locului."Guvernul nu ne asculta, asta inseamna ca este inceputul unei noi ere, unei ere…

- Mai multe recorduri privind temperatura, caldura oceanelor și gheața marina din Antarctica i-au alarmat pe unii oameni de știința care spun ca viteza și momentul in care au fost inregistrate sunt fara precedent, potrivit BBC. Valurile de caldura periculoa

- Europa, Asia si America de Nord continua sa sufere miercuri din cauza caldurii extreme in mai multe regiuni, unde temperaturile caniculare au provocat deja incendii de padure violente in ultimele zile, informeaza AFP.Din California pana in China, autoritatile au avertizat asupra pericolului pe care…

- Meteorologii au avertizat ca temperaturile ridicate vor continua și saptamana viitoare in Europa, iar Italia, Spania, Franța, Germania și Polonia se vor confrunta probabil cu condiții extreme, scrie Euronews. Pe masura ce temperaturile ating niveluri record, guvernul italian a emis o alerta roșie pentru…

- Un val de caldura record s-a inregistrat in intreaga lume, ca o consecința a incalzirii globale. In Italia situația este ingrijoratoare, insa efectele se vad din Europa pana-n China și SUA.

- Alertele, care indica riscuri chiar și pentru persoanele sanatoase, sunt valabile zilele urmatoare in zone turistice importante, inclusiv Roma, Florența și Bologna, potrivit BBC . Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Europa a fost de 48,8C in Sicilia, in august 2021, iar prognozele…

- "Genul acesta de temperaturi extreme pe care inainte le vedeam relativ rar, le vedem acum din ce in ce mai frecvent. Dintre toate fenomenele extreme, si aici ne gandim la tornade, furtuni cu grindina, valurile de caldura sunt fenomenele pentru care schimbarile climatice au un impact foarte clar.Valurile…

- India se topeste sub un val de caldura extrema. Cel putin 96 de oameni au murit, dupa ce termometrele au aratat si 45 de grade la umbra. Vara nu este relaxanta si placuta peste tot in lume. Un val de caldura extrema face prapad in India. Acolo, cel putin 96 de oameni au murit. Canicula afecteaza in…