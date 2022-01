Stiri pe aceeasi tema

- "Caldura caminului, momentele prețioase pe care le petrecem alaturi de familie și de prieteni, bucuria pe care o vedem in ochii celor dragi, generozitatea și compasiunea fața de cei aflați in suferința, care au nevoie de sprijinul nostru. Toate acestea inseamna spiritul autentic al Craciunului.Dragi…

- Pana la 70,3% zaharuri din glucide pentru 100 de grame de bomboane de Craciun! InfoCons a realizat un studiu comparativ pentru produsele tip bomboane de Craciun cu ciocolata. In acest studiu, au fost analizate 26 produse diferite. Rezultatele studiului au fost: Din punct de vedere al…

- Saptamana 15.11.2021 – 22.11.2021Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru acest interval, in toate regiunile.Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii țari, dar mai ales in zonele montane.Saptamana 22.11.2021 – 29.11.2021Temperatura medie a aerului va avea valori…

- Caldura extrema nu va putea fi suportabila și va afecta un miliard de oameni, in condițiile in care daca temperatura la nivel global va crește cu doua grade din cauza schimbarilor climatice. Concluziile au fost trase in urma unei cercetari recente a Agenției Meteorologice Britanice pentru summit-ul…

- Temperaturile pe care le avem la momentul actual nu sint normale pentru aceasta perioada, susțin meteorologii. Acestea sint inregistrate din cauza unui val de aer cald, transmite Noi.md cu referire la protv.md. "Temperaturile pe care le avem la momentul actual nu sint normale pentru aceasta perioada…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in prima parte a lunii noiembrie, potrivit prognozei anunțate vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 25.10.2021 – 01.11.2021 Cu excepția regiunilor nord-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de…

- Sunt craioveni care se intreaba cand incepe Termo Urban sa furnizeze caldura in blocurile din oras. Temperaturile au mai scazut, iar dimineata si seara in locuinte este racoare. La acest moment operatorul a facut doar probele la rece pe reteaua de distributie a agentului termic, iar pentru probele la…