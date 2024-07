Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de val de caldura persistenta, valabila pentru luni și marți, in zece județe din partea sudica a Romaniei. Pe langa aceasta, meteorologii au avertizat ca vor continua sa apara manifestari de instabilitate atmosferica in mai multe regiuni ale țarii. Canicula face ravagii Regiunile […] The post Temperaturile extreme persista in Romania. Cod galben de canicula in 10 județe appeared first on Puterea.ro .