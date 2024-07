Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in alerta, dupa ce meteorologii au emis un cod roșu de canicula, valabil in aproape toate regiunile. Temperaturile au depașit 40 de grade in unele zone. De luni, litoralul intra sub primul cod roșu de canicula.

- Prefectura București a emis o serie de recomandari esențiale pentru populație, in contextul avertizarii de cod roșu de canicula care afecteaza capitala. Autoritațile indeamna cetațenii sa fie extrem de precauți și sa evite activitațile care le-ar putea pune sanatatea și viața in pericol, mai ales daca…

- Canicula continua sa faca ravagii in toata țara. In ultimele zile, temperaturile au explodat și au atins valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Specialiștii ANM transmit ca situația nu se remediaza curand și au emis un cod portocaliu de caldura, valabil pentru majoritatea regiunilor. Cod portocaliu…

- Temperaturile extreme ale verii pot fi periculoase nu doar pentru corp, ci și pentru creier. Medicul neurochirurg prof. dr. Vlad Ciurea subliniaza importanța menținerii unei temperaturi optime pentru funcționarea corespunzatoare a creierului, avertizand ca temperaturile extreme pot avea efecte devastatoare…

- Canicula este definita ca o perioada de caldura și umiditate ridicata, cu temperaturi peste 32,2 °C timp de 2-3 zile. Conform prognosticului meteo, la noi se prevede o perioada de mai mult de o saptamana cu temperaturi maxime de 34-36 °C și radiații UV puternice.

- Meteorologii ANM anunta canicula care se extinde treptat in majoritatea zonelor tarii pana la finalul saptamanii viitoare. Duminica este Cod Galben in Crisana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar pentru luni numarul judetelor aflate sub Cod Galben creste și temperaturile…

- Cu toate ca, in timpul lunilor de iarna, vremea rece afecteaza vanzarile din retail sau alte activitați economice, sunt avansate tot mai multe dovezi potrivit carora valurile de caldura din timpul verii au, de asemenea, un impact important asupra industriilor, iar urmarile se inmulțesc pe masura ce…

- Incalcarile reglementarilor de viteza in anumite condiții; comportamentele de risc in trafic: utilizarea tehnologiei in timpul condusului, lipsa concentrarii in timpul condusului; necuplarea centurii de siguranța; consumul de alcool la volan și agresivitatea in trafic reprezinta probleme care afecteaza…