Temperaturile devin insuportabile! Toată țara intră sub cod portocaliu sau galben de caniculă Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila sambata si duminica, in toata tara. Totodata, sambata, este Cod portocaliu in Banat, cea mai mare parte a Crisanei, sudul Olteniei si al Munteniei, unde se vor inregistra pana la 38 de grade. Duminica, avertizarea Cod portocaliu va fi extinsa, in Maramures, vestul Transilvaniei, Crisana, Banat, sudul Olteniei si al Munteniei si in nord-estul Moldovei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, valabila sambata, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

