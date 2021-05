Temperaturile cresc progresiv Sambata, vor fi perioade cu nori și soare. Soarele rasare la ora 05:48. Dimineața va fi rece pentru aceasta perioada, dar spre dupa amiaza zilei atmosfera se va incalzi. Vantul va sufla cu unele intensificari temporare. Soarele va apune la ora 21:01. Minimele zilei se vor incadra intre 7 și 13 grade, iar maxima se va situa in jurul valorii de 23 de grade. Duminica, ne așteapta o zi calduroasa Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

