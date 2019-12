Temperaturile cresc în toată ţara! În zona Iaşului vor ajunge şi la 8 grade In Banat, in intervalul 7-10 decembrie, procesul de incalzire a vremii va determina valori diurne de 7 - 10 grade si nocturne de 0 - 4 grade. Ulterior, temperatura va avea variatii de la o zi la alta, iar estimarile prognostice indica situarea valorilor in jurul sau chiar peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste. In Crisana, in aceeasi perioada, incalzirea vremii va d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta pentru perioada urmatoare temperaturi in crestere, pe alocuri peste nivelul celor normale in decembrie, potrivit News.ro.In Banat, in intervalul 7-10 decembrie, procesul de incalzire a vremii va determina valori diurne de 7 - 10 grade si nocturne de 0 - 4 grade. Ulterior,…

- Potrivit meteorologilor, miercuri, 4 decembrie 2019, vremea continua sa fie rece.Vremea va fi rece in special dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor atinge 6 grade Celisus. Astfel, in zona Maramureșului se vor inregistra 0 grade, in Transilvania 1 grad, 4 grade vor fi in Moldova, Banat și Dobrogea,…

- Vremea se va inrautați din acest week-end. Temperaturile vor scadea brusc. Vremea se va raci fata de ziua precedenta, devenind normala pentru aceasta perioada in jumatatea de nord a tarii, unde vor fi innorari si local precipitatii slabe sub forma de ploaie, iar pe suprafete mai mici, noaptea, lapovita…

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, vremea continua sa fie mohorata, insa temperaturile sunt in creștere, potrivit meteorologilor.Vremea incepe sa se incalzeasca in aproape toate regiunile țarii. Astfel, in Dobrogea, valorile maxime vor atinge 10 grade Celisus, in Oltenia vor fi 11 grade, iar in Moldova 9…

- Potrivit meteorologilor, marți, 26 noiembrie 2019, temperaturile incep sa creasca ușor. Insa vor mai fi semnalate ploi. Marți, vremea se mai incalzește in aproape toate regiunile țarii. Astfel, valorile maxime vor atinge 7 grade celsius in Moldova, 11 in Dobrogea, 12 in Muntenia și 13 in Oltenia. De…

- Vin vești bune de la meteorologi. Vremea se menține relativ calduroasa și in acest weekend, atunci cand romanii sunt așteptați la urne, la primul tur al alegerilor prezidențiale. Daca astazi sunt așteptate ploi pentru majoritatea regiunilor, sambata vremea ploioasa se va menține doar in Banat…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani in toata țara. Va fi mai frig in zilele ce urmeaza, insa in primele zile ale lunii noiembrie se anunța o incalzire a vremii, cu temperaturi maxime de 19 grade in Banat. Temperaturile minime vor avea valori de minus 2 grade in Transilvania,…

- Vremea se mentine și astazi mai calda decat normalul perioadei, cu temperaturi cuprinse intre 20 si 32 de grade, potrivit Mediafax. Vantul va sufla slab, iar la noapte temperaturile vor ajunge pana la 17 grade. Maximele de azi vor ajunge și la 32 de grade, cu cele mai ridicate valori in Lunca Dunarii.…