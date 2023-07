Stiri pe aceeasi tema

- Capitala este vizata de o atenționare meteo de canicula, incepand din 12 iulie și pana duminica, 16 iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 35 și 39 de grade Celsius, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, incepand de astazi, de la ora 10:00 și pana duminica, 16 iulie,…

- Vremea este instabila in ultimele zile, explica meteorologul Oana Paduraru la Realitatea PLUS. Temperaturile vor continua sa atinga pragul de canicula de 35-36 de grade insa finalul de saptamana vine cu o racire treptata:" Vreme instabila și pe parcursul zilei de ieri, cod galben pana aseara, s-a impus…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti, valabila in perioada 4-6 iulie 2023.Potrivit ANM, in urmatoarele 48 de ore, meteorologii arata ca se vor forma conditiile necesare pentru ploi, furtuni cu descarcari electrice si intensificari ale vantului."Vremea…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila pe parcursul zilei de joi in zonele de munte, precum si o informare de canicula ce vizeaza intreaga tara, in urmatoarele trei zile. Potrivit meteorologilor, astazi,…

- Temperaturile maxime vor ajunge pana la 29 de grade, iar seara sunt posibile innorari accentuate și ploi, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa sambata de Administrația Naționala de Meteorologie.De sambata pana duminica la ora 10.00, in Capitala, cerul va fi variabil, cu innorari…

- Meteorologii anunța vreme calda pentru doua zile in București, dar cerul va fi temporar noros. Șanse mai mari de ploaie sunt insa doar duminica.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), duminica, vremea va fi calda, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit informarea de ploi pana miercuri, 19 aprilie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele trei zile temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii. Se vor acumula cantitati de apa local de 15…20 l/mp si izolat de peste 30…40 l/mp, luni (17 aprilie) in…

- ”Temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii. Se vor acumula cantitati de apa local de 15...20 l/mp si izolat de peste 30...40 l/mp, luni (17 aprilie) in Banat, Oltenia, Muntenia, precum si in zonele montane, iar marti (18 aprilie) indeosebi in sud-est. Pe arii restranse vor fi descarcari electrice…