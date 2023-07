Stiri pe aceeasi tema

- In vestul, sudul și estul țarii este cod galben de canicula. Temperaturile maxime vor fi incadrate intre 33 și 36 de grade, posibil 38.Ieri, temperaturile au scazut considerabil, pana la maxime de 33 de grade. Astazi, vor fi maxime de 37-38 de grade la umbra, in sudul Olteniei. Și in Capitala, maximele…

- Canicula si disconfortul termic accentuat vor persista pe parcursul zilei de sambata in 20 de judete si in Municipiul Bucuresti, pe fondul Codurilor galben si portocaliu, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța un al treilea val de canicula in Romania. Urmeaza un weekend de coșmar, cu temperaturi resimțite de corpul uman de 45 – 46 de grade Celsius. Romania se va confrunta cu al treilea val de canicula: ANM anunța ca temperaturile resimțite ajung la 46 de…

- Canicula va afecta și miercuri, 19 iulie, majoritatea regiunilor țarii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime variaza intre 25 de grade in Maramures si 39 de grade in sudul Olteniei.

- Romania se confrunta cu o caldura extrema, iar efectele sunt resimțite intens. In multe zone ale țarii, temperaturile resimțite au depașit cu mult pragul de 40 de grade Celsius, puțin dupa pranz. In marile orașe, respirația devine din ce in ce mai dificila, iar linia de urgența 112 este asaltata de…

- Un val de caldura extrema topește vestul și sudul țarii. Meteorologii au anunțat ca temperaturile resimțite vor ajunge la 40 de grade Celsius, iar indicele de confort termic va depași pragul critic de 80 de unitați.

- Nord-vestul Romaniei este vizat de o atenționare de ploi torențiale și furtuni, in timp ce canicula va fi resimțita in celelalte regiuni ale țarii, anunța meteorologii. Meteorologii au emis, miercuri, 12 iulie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabila de azi, de la ora 15:00 și…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.