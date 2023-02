Temperaturile au ajuns la -31 de grade. Unde a fost ger cumplit

Stiri pe aceeasi tema

- ​Dimineața de joi a adus cele mai mici temperaturi din acest an. La Intorsura Buzaului au fost -30 C, in timp ce la Brașov au fost -23 C. Potrivit ANM, cea mai scazuta temperatura din țara a fost la Intorsura Buzaului, unul dintre „polii” frigului. Minimele au ajuns la -23 C la Brașov și Obarșia […]…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul va persista in 13 judete din Transilvania, Maramures si Moldova, pentru aceste zone fiind emis Cod galben. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- Mohe este cunoscut ca Polul Nord al Chinei dintr-un motiv intemeiat. Este cel mai nordic oraș din țara și este un loc foarte, foarte rece. Duminica, 22 ianuarie s-au inregistrat -53 de grade Celsius, un record de temperatura pentru aceasta țara, relateaza Sky News.

- Record de temperatura in București. Miercuri, 18 ianuarie, au fost inregistrate 20 grade Celsius, maxima absoluta atinsa in Capitala in ultimii 22 de ani. In Romania, cele mai calduroase sase luni de ianuarie din istoria masuratorilor au fost inregistrate in ultimii 40 de ani. „Chiar daca ianuarie…

- Meteorologii au emis o informare de viscol la munte, lapovița și ninsoare și vant care va sufla cu peste 110 km pe ora. Totodata, pana marți seara va fi in vigoare un cod galben de vant. Codul galben intra in vigoare luni la ora 17.00 și va fi in vigoare pana marți la ora 22.00. […] The post La campie,…

- Un turist care a solicitat inițial ajutorul salvamontiștilor, printr-un apel la 112, a refuzat ulterior sa coopereze cu echipele Salvamont din Bran și Brașov. 15 salvatori au plecat in cautarea barbatului care se ratacise in zona Malaiești. ”In data de 26.12.2022, ora 16:27, in urma unui apel primit…

- Un val de aer tropical ajunge in Romania, iar meteorologii anunța temperaturi ce vor depași chiar și 15 grade Celsius in anumite zone ale țarii, dublu, așadar, fața de normalul acestei perioade. Potrivit meteorologul ANM Alina Șerban, la momentul acesta nu avem o situație stabila a maselor de aer, nu…

- Meteorologii anunta ca, de Ziua Nationala, la Bucuresti vor fi precipitatii mixte: ploi si, temporar, lapovita si ninsoare, iar vantul va avea unele intensificari pe parcursul zilei. Temperatura maxima va fi de 1-2 grade Celsius. La Alba Iulia, maximele vor fi usor mai ridicate, in jurul a 5-6 grade…