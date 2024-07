Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Vaslui s-a intrunit pentru a dispune o foarte buna conlucrare intre toți cei implicați in gestionarea situației dificile care urmeaza. In perioada urmatoare, intreaga regiune se va afla sub o cupola de foc, cu temperaturi situate intre 39 și 41 de grade Celsius, in timpul zilei și nopți tropicale,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizari meteorologice, pe masura ce un val de caldura extrema continua sa afecteze Romania. Cod Galben și Cod Portocaliu de canicula au fost emise pentru 11 iulie, cu temperaturi ce vor atinge intre 33 și 39 de grade Celsius in majoritatea…

- ARȘIȚA… Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de canicula, valabil pana la sfarșitul saptamanii, in județul Vaslui. In intervalul menționat, temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 36 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala…

- Termometrele vor indica chiar și 40 de grade Celsius in mai bine de jumatate de țara, insa temperatura resimtița va fi mult mai mare, avertizeaza meteorologii. Pana la sfarsitul saptamanii valul de caldura se va mentine și va crește puternic in mai multe zone. Oamenii se tem și spun ca fac tot ce pot…

- RECUNOȘTINȚA… Chiar daca este o zi torida, cu temperaturi de pana la 31 grade Celsius, in Curtea Catedralei Episcopale s-au adunat astazi o mulțime de credincioși, preoți și oficialitați, dornici cu toții sa ia parte la sarbatoarea Catedralei Episcopale a Hușilor. Fie soare arzator, fie umbra racoroasa…

- MASURA… Se anunța zile toride, cu temperaturi sufocante, motiv pentru care Episcopia Hușilor vine in sprijin și anunța ca, in perioada caniculara, bisericile din mediul urban vor fi deschise pe toata durata zilei, pentru a-i primi pe cei care vor avea nevoie sa se adaposteasca și sa bea un pahar cu…

- Dupa furtunile puternice de zilele trecute, vremea se schimba radical. Revine canicula. Un val de aer tropical va aduce iar in țara noastra temperaturi sufocante. Meteorologii anunța ca de luni vom avea peste 35 de grade Celsius. Alina Șerban, meteorolog ANM: O masa de aer tropical se extinde și se…

- UPDATE 2: TUPEU… Imbracat elegant și la braț cu consilierul sau Alexandru Barbu, Dumitru Buzatu obține o noua victorie in fața judecatorilor vasluieni care par sa-și faca, pe mai departe, datoria fața de intaiul corupt al județului. Trimis, luna trecuta, in arest la domiciliu, pe vastul sau domeniu…