- Gazprom și alți exportatori de gaze inregistreaza profituri record, iar europenii au facturi la gaz tot mai mari. Prețul de referința al gazelor naturale in Europa a trecut marti peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, informeaza Agerpres.

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, dupa ce pretul gazelor naturale in Europa, principala sursa…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Livrarile de gaze ale Gazprom catre tarile din afara CIS (Comunitatea Statelor Independente) au crescut in perioada 1 ianuarie - 15 octombrie 2021 cu 13,1%, la 152,2 miliarde metri cubi (bcm), cu 17,6 bcm mai mult decat in perioada similara din 2020, a anuntat luni compania rusa, transmit Reuters,…

- Petrolul a atins miercuri un nivel maxim de peste 83 de dolari pe baril. Acest record a avut loc din cauza refuzului țarilor membre ale Organizației Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC+) de a crește mai rapid producția și pe fondul ingrijorarii cu privire la furnizarea de energie la nivel global. De…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat vineri la un nou maxim istoric, in conditiile in care Rusia a redus livrarile, ceea ce inseamna noi presiuni asupra preturilor pe masura ce consumatorii europeni se indreapta spre sezonul de iarna, transmite Reuters. Potrivit operatorului…

- Tarifele la gazele naturale in Europa au atins un nou record. La bursa ICE de la Londra prețurile au urcat la 1030 de dolari pentru mia metri cubi.Asta in condițiile in care, la inceputul lui septembrie tarifele erau de 614 dolari, iar la 15 septembrie a ajuns deja la 963 dolari.