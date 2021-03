Temperaturi scăzute, în zona noastră Miercuri, temperaturi ușor mai scazute fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:22. In general va predomina vremea inchisa, iar pana la ora 21:00 zona montana se afla sub cod galben de intensificari ale vantului, ninsori in general moderate cantitativ și viscol. Pentru ca sunt perioade in care bate tare, valorile termice se vor resimți și mai reci. Soarele va apune la ora 18:46. Minimele zilei vor fi cuprinse intre 0 și 3 grade, iar maxima va ajunge in jurul valorii de 5 grade. Joi, peste noapte temperaturile vor fi negative. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

