Temperaturi scăzute în aproape toată țara! Când își revine vremea Potrivit datelor publicate de Administrația Nationala de Meteorologie(ANM), in a doua parte a zilei de sambata, vor fi intervale de timp in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, averse, descarcari electrice, pe alocuri caderi de grindina si intensificari de scurta durata ale vantului, scrie adevarul.ro. Fenomenele vor fi mai frecvente in regiunile din jumatatea de sud a tarii si in zonele montane si se vor semnala pe spatii mai restranse in restul teritoriului. Izolat ploile vor avea caracter torential si se vor inregistra cantitati de apa de peste 15...20 l/mp. In nord… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor menține mai coborate decat cele normale pentru aceasta data din an, conform datelor de la ANM.Temporar innorarile vor fi accentuate si mai ales din a doua parte a zilei, in majoritatea regiunilor vor fi perioade in care se vor semnala averse,…

- Vremea o ia razna, iar Romania se va confrunta cu un val de frig. Temperaturile vor fi un adevarat șoc și in unele zone vom avea parte de lapovița și ninsoare, lucru neobișnuit pentru luna mai, cand in trecut avem parte de o vreme mult mai blanda. Potrivit informarii ANM, vremea va fi rece si vineri,…

- Vremea ramane rece si vineri, 22 mai. Din cand in cand, o sa mai ploua slab, iar in zona montana inalta o sa fie lapovita si chiar ninsoare. Vantul continua sa bata, iar pe creste va depasi viteze de 80 KM/h. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Conform Administratiei Nationale…

- La noapte, in regiunile sud-vestice și in cele sudice temporar innorarile vor fi accentuate, iar cu o probabilitate mai mare din a doua parte a nopții, pe arii in general restranse vor fi manifestari specifice instabilitații atmosferice, respectiv averse, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Meteorologiianunța ca sambata vom avea parte de o vreme frumoasa. In București, cerul va fivariabil. Temperatura maxima in Capitala va fi de 24 de grade Celsius.Sambata,9 mai 2020, vremea va fi in general frumoasa și se va incalzi in toata țara,astfel ca valoriletermice se vor situa in jurul celor normale…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța, intr-o prognoza speciala pentru Capitala, ca temperaturile scad cu pana la 10 grade Celsius, iar bucureștenii vor mai avea parte si de ploi de scurta durata si descarcari electrice.Incepand de sambata de la ora 13:00 pana duminica la ora 9:00, cerul va…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de trei zile de frig, cu zapada și vant, potrivit Mediafax.Potrivit ANM, de luni de la ora 11.00 pana miercuri la ora 8.00, vremea se va menține…

- Meteo 2 martie. Vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit in aceasta perioada a anului, dar vor exista diferențe mari intre temperaturile diurne și cele nocturne. Vor fi chiar și 12 grade ziua, in timp ce noaptea temperaturile vor cobori pana spre -4 grade.Meteo luni. In cursul zilei de luni, 2 martie,…