- Potrivit prognozei meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie ANM , in perioada 14 21 august, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a tarii, iar regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile, cu accentuata…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, in a doua parte a lunii august, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 7.08.2023 – 14.08.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare,…

- Temperaturile vor fi in general normale pentru aceasta perioada, iar in unele zone din țara cantitațile de precipitații vor fi excedentare, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile…

- Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru perioada 29 mai-26 iunie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele…

