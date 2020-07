Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o estimare meteo pentru intervalul 27 iulie - 24 august. Temperaturile vor fi cele specificile perioadei, insa in Sud și Est acestea vor fi ușor mai ridicate decat media acestei luni.Intre 27 iulie și 3 august, valorile termice vor fi ușor…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi instabila in vestul, sud-vestul, nordul și, parțial, centrul țarii, unse se vor semnala ploi torentiale. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 grade Celsius si 33-34 de grade Celsius.Sambata, 18 iulie 2020, vremea va fi instabila in mare parte din tara. Astfel,…

- Meteorologii au anuntat, luni, prognoza pentru perioada 13 - 26 iulie si au precizat ca in prima parte a intervalului se va inregistra o incalzire a vremii, urmata de o scadere a temperaturilor, atat diurne, cat si nocturne. Precipitatii se vor inregistra in special in perioada 16 – 20 iulie in majoritatea…

- Meteorologii au anuntat vineri cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. In general, in sud-est va fi mai cald decat in mod normal, iar in vest și nord-vest temperaturile vor fi mai coborate decat normalul perioadei. Vor exista perioade cu excedent de ploi in anumite zone. Astfel, in saptamana…

- Prognoza meteo pentru astazi, aduce vreme caniculara in toata țara și discomfort termic ridicat in regiunile de sid și in Dobrogea. Meteorologii anunța temperature ridicate in majoritatea teritoriului. Vara și-a intrat de tot in drepturi in Romania. In ultimele 24 de ore, meteorologii anunța ca valorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca, in perioada urmatoare, vremea va fi una buna, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada. De la jumatatea lunii iulie este posibil sa se raceasca, in special in nordul țarii. Intre 22 și 26 iunie, valorile termice se vor situa in general in jurul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza valabila pentru urmatoarele patru saptamani. Conform documentului, temperaturile medii ale aerului vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval, in toate regiunile.Citește și: SURSE - Miza ascunsa a…