Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in saptamana Craciunului, iar de Boboteaza va fi frig. Vremea se „imblanzește” din nou și devine apropiata de cea normala pentru luna ianuarie, potrivit prognozei pentru perioada 25 decembrie - 22 ianua

- Temperaturile se vor situa peste cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza ANM valabila pentru perioada 18 decembrie-15 ianuarie. Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar…

- Cum va fi VREMEA pana in 26 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 26 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Vremea va fi mai calda in intreaga țara decat cea normala pentru aceasta perioada pana la inceputul lui decembrie, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 06.11.2023 – 13.11.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Meteorologii ANM au emis vineri, 3 noiembrie, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 6 noiembrie - 4 decembrie 2023.Prognoza meteo 6 - 13 noiembrie 2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, dar vin ploile, potrivit prognozei meteo anunțate de ANM pentru urmatoarele saptamani, in intervalul 30 octombrie – 27 noiembrie. Saptamana 30 octombrie – 6 noiembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada și doar din a doua saptamana din luna noiembrie vremea va fi apropiata de cea specifica sfarșitului toamnei, potrivit prognozei pentru perioada 16 octombrie-13 noiembrie, transmisa marți de meteorologii ANM. Saptamana 16 –…

- Luna octombrie va avea temperaturi mai ridicate decat cele normale, iar ploile vor fi deficitare, potrivit prognozei transmise de Administrația Naționala de Meteorologie pentru perioada 25 septembrie – 23 octombrie. 25 septembrie – 2 octombrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…