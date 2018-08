Temperaturi record. Țările UE unde vor fi peste 48 DE GRADE Celsius în săptămâna aceasta Biroul Meteorologic Britanic i-a avertizat pe cei care vor sa iși petreaca vacanța in Europa sudica sa iși ia masuri de precauție pentru temperaturile ridicate. Acestea ar putea fi cele mai mari din regiunea iberica din ultimii 41 de ani. Potrivit meteorologilor, valul de caldura ar putea sa se extinda și in sud-vestul Franței. ”Recordul pentru cea mai ridicata temperatura in Spania este de 47,3 grade C, iar pentru Portugalia este de 47,4 grade C, dar acestea ar putea fi depașite. In Franța sud-vestica temperaturile ar putea atinge 40 de grade Celsius, iar 48 de grade pot fi posibile in Portugalia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

