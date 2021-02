Temperaturi-record în Ungaria în această perioadă Temperaturile din diferite regiuni ale Ungariei au crescut vineri pana la valori-record pentru aceasta perioada, relateaza agentia MTI. Mercurul din termometre a ajuns vineri la 22,4 grade Celsius in orasul Kiskunfelegyhaza, situat in sudul Ungariei, a anuntat serviciul national de meteorologie OMSZ pe pagina sa de Facebook. Recordul anterior a fost de 20,7 grade Celsius, inregistrat in Baja-Csavoly din sudul Ungariei in 2008. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO O temperatura-record de 20 de grade Celsius a fost inregistrata in sectorul patru din Budapesta, inlocuind recordul din capitala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va colabora cu Ungaria in dezvoltarea infrastructurii rutiere România va colabora cu Ungaria în realizarea de proiecte ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii rutiere si conectarea retelei de autostrazi si a celei feroviare. Anuntul a fost facut de ministrul dezvoltarii,…

- Pentru vineri, 5 februarie, se anunța vreme calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile vor ajunge pana la 16 grade Celsius in unele regiuni. Ce vreme se anunța vineri, 5 februarie 2021 Vremea se va menține foarte calda pentru aceasta perioada a anului. Astfel ca, in unele regiuni termometrele…

- CHIȘINAU 3 feb - Sputnik. Temperaturi de pana la 12 grade ne așteapta in urmatoarele zile. Meteorologii susțin ca joi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Totodata, in noaptea de miercuri spre joi ceața se va așterne peste țara iar izolat vor cadea…

- Meteorologii ANM au emis o informarea pentru gen și temperaturi extrem de scazuta, valabila pentur toata țara. Potrivit Informarii, gerul urmeaza sa țina in Romania pana in ziua de miercuri, 20 ianuarie. „In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților…

- Dupa ninsorile care au cuprins intreaga țara, urmeaza 4 zile de ger in toate regiunile. Un val de aer rece va cuprinde Romania in acest sfarșit de saptamana, iar diminețile și nopțile vor deveni extrem de geroase. Potrivit Digi24.ro, masa de aer rece va persista pana la jumatatea saptamanii viitoare.…

- Temperaturile vor varia destul de mult saptamana viitoare in județul Alba. In primel zile ale intervalului se incalzește pana la maxime de 10 … 11 grade Celsius, fiind așteptate ploi. Incepand de joi temperaturile scad, iar in weekend temperaturile minime vor atinge, in zona montana, -6 … -7 grade…

- Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului in mai multe regiuni din tara, unde temperaturile maxime diurne vor urca pana la 9 grade Celsius, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata dupa data de 21 decembrie, dar si in jurul datei de 16 decembrie, arata…

- Vremea se va menține in general rece in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. De miercuri, 2 decembrie, se incalzește, iar temperaturile maxime vor atinge 12 -13 grade, dupa care va reveni frigul, potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada…