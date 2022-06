Temperaturi record în Italia, Spania, Franța N-a venit inca luna lui Cuptor, dar in țarile mediteraneene, Italia, Spania, Franța, temperaturile au explodat. Termometrele inregistreaza zilele astea pana la 45 de grade. Aerul arde, de-a dreptul. Canicula a venit, de fapt, pe aici, inca din luna mai, cand s-au inregistrat temperaturi record nemaivazute pana acum in aceasta perioada a anului. Și pare, dupa cum spun specialiștii, ca va continua toata vara, in iulie și august preconizandu-se și temperaturi care pot sa ajunga și la aproape 50 de grade. Locuitorii din Spania, care de o saptamana se confrunta cu temperaturi de foc, 40, 45 de grade… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

