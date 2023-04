Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile extreme, descrise drept „cel mai rau val de caldura din aprilie din istoria Asiei”, amenința India, China, Thailanda și Laos. Din cauza caldurii, școlile și gradinițele din multe zone au fost inchise. Numarul deceselor din cauza caniculei este in creștere.

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a sosit vineri in Vietnam pentru a consolida relatiile cu aceasta țara comunista, pe fondul tensiunilor cu China legate de Taiwan, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

- China trebuie sa joace un rol in a face presiuni pentru o „pace dreapta” in Ucraina, iar rolul sau in conflict va fi vital in stabilirea relațiilor cu Uniunea Europeana, a declarat joi, 30 martie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza The Guardian . China, in calitate de membru…

- Aproape jumatate din mierea importata in Uniunea Europeana nu este autentica și poate fi catalogata drept contrafacuta, arata un studiu al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) și al Centrului Comun de Cercetare al UE. Țarile din care vin cele mai mari cantitați de miere viciata sunt Turcia…

- Datele publicate recent ofera o perspectiva foarte importanta asupra originii focarului, sugerand ca animalele infectate cu Covid au fost prezente intr-o piața din Wuhan și ar fi putut fi o „sursa potențiala de infecții umane”, scrie The Guardian . Un raport publicat luni de o echipa de cercetatori…

- Vizita președintelui chinez in Rusia, care va avea loc in perioada 20-22 martie, a fost confirmata de Kremlin și de Ministerul de externe de la Beijing, relateaza The Guardian și CNN . „La invitația președintelui Vladimir Putin al Federației Ruse, președintele Xi Jinping va efectua o vizita de stat…

- Grecia de teme de un val de refugiați din cauza cutremurelor care au devastat sud-estul Turciei si nordul Siriei, așa ca și-a intarit controalele la granița, scrie The Guardian. Sute de politisti de frontiera au fost trimiși sa patruleze in weekend la granita terestra greco-turca din regiunea Evros.

- Experții Departamentului american al Energiei au ajuns la concluzia ca Sars-Cov-2 s-ar putea raspandi din cauza unei scurgeri de la un laborator din China, a informat duminica publicația The Wall Street Journal. "Ministerul Energiei este acum de acord cu FBI ca virusul a inceput probabil sa se raspandeasca…