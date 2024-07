Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor deveni mai mari decat cele normale de la inceputul lunii august, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de ANM. Saptamana 22.07.2024 – 29.07.2024 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani și spun ca Romania nu scapa de canicula pana la inceputul lunii august. Se așteapta mai puțina ploaie decat de obicei in primele 2 saptamani. Saptamana 8 – 15 iulie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- Vremea caniculara, cu valori termice maxime ce tind spre 39 de grade in majoritatea regiunilor, va caracteriza urmatoarele doua saptamani (8 – 21 iulie) din punct de vedere meteorologic, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor va fi destul de scazuta, releva din prognoza publicata, ieri , de…

- Urmatoarele patru saptamani se anunța mai calde decat de obicei in Romania, potrivit prognozei meteo pentru urmatoarea luna. In perioada 1-29 iulie, temperaturile vor fi peste mediile normale, in special in regiunile sudice. Saptamana 1 – 8 iulie 2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele…

- Urmatoarele 4 saptamani se anunța mai calde decat de obicei in Romania, potrivit prognozei meteo pentru urmatoarea luna. In perioada 1-29 iulie, temperaturile vor fi peste mediile normale in cea mai mare parte a țarii, cu excepția regiunilor vestice in prima saptamana. Saptamana 1 – 8 iulie 2024 Cu…

- Urmatoarele 4 saptamani se anunța a fi mai calde decat normalul perioadei, dar cu un deficit important de precipitații. Saptamana 27 mai – 3 iunie Temperatura medie a aerului se va situa peste mediile multianuale in vestul, nordul, nord-estul și local in centrul teritoriului, in timp ce in rest regimul…

- Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada pana la inceputul lunii iunie, apoi se vor situa la valori ușor mai mari decat cele specifice, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de ANM. Saptamana 20.05.2024 – 27.05.2024 Temperatura medie…

- Vremea in urmatoarea luna va fi mai calda decat normalul perioadei, dar va ploua mult in primele doua saptamani. ANM a emis prognoza pentru perioada 6 mai – 3 iunie. Saptamana 6 – 13 mai Valorile termice se vor situa ușor peste mediile multianuale in regiunile vestice, in timp ce in restul teritoriului…