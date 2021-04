Temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. Care este explicația Deși 2020 a fost cel mai calduros an inregistrat vreodata in Europa, 2021 nu vine cu aceeași surpriza placuta. Vremea din luna mai se anunța mai ploioasa și mai rece decat de obicei, in special in zona de nord a Romaniei. Astfel, la inceputul lunii viitoare, nordicii țarii vor beneficia de maximum 14 grade Celsius. Și dupa jumatatea lunii va fi mai rece decat de obicei, arata prognoza, cu temperaturi ce se pot opri la 12 grade. Anul trecut, temperatura medie a depasit cu 0,4 grade Celsius temperatura medie a urmatorilor cinci ani cei mai caldurosi, toti din ultimul deceniu. Clima este evident… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

