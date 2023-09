Temperaturi neobișnuit de mari până la jumătatea lunii octombrie Temperaturile din toata țara vor fi peste media normala a acestei perioade, pana la jumatatea lunii octombrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). 18.09.2023 – 25.09.2023 Temperaturile vor fi mai ridicate decat dele normale acestei perioade in toata țara, in special in zonele de vest și nord. Regimul pluviometric va fi excedentar in nord-vest, in vreme ce in restul țarii precipitațiile vor fi slabe. 25.09.2023 – 02.10.2023 La nivelul intregii țari, temperaturile vor fi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada. Regimul pluviometric va fi scazut in toate regiunile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, pana la jumatatea lunii octombrie, conform prognozei pe patru saptamani, facuta publica vineri de meteorologi. Saptamana 18.09.2023 – 25.09.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale pe tot parcursul lunii septembrie si in prima saptamana din octombrie, comform prognozei pe patru saptamani facuta publica marti. Saptamana 11.09.2023 – 18.09.2023 Valorile termice vor fi mai…

- Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale pe tot parcursul lunii septembrie si in prima saptamana din octombrie, conform prognozei pe patru saptamani facuta publica marti. Saptamana 11.09.2023 – 18.09.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- Se vor inregistra temperaturi peste cele normale pe tot parcursul lunii septembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie . Saptamana 4 – 11 septembrie Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, local in regiunile vestice, centrale, sudice si…

- Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale pana spre sfarsitul lunii septembrie in cea mai mare parte a tarii. Conform prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, in cea de a doua jumatate a lui septembrie, in regiunile estice si sud-estice se vor inregistra temperaturi mai ridicate.…

- Meteorologii anunta ca in luna septembrie vor fi temperaturi peste cele normale, in cea mai mare parte a tarii. Vor cadea precipitații peste medie doar in prima saptamana a lunii, in zonele de nord-vest, vest, sudul și estul țarii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie . In prima saptamana…

- Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale pana la jumatatea lunii septembrie in cea mai mare parte a tarii, mai ales regiunile sud-estice. Saptamana 21.08.2023 – 28.08.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Temperaturile medii ale lunii iulie se vor situa peste cele specifice acestei perioade, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. Prognoza meteo pentru perioada 3-10 iulie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in majoritatea regiunilor, dar cu…