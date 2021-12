Temperaturi negative. În zona montană va ninge consistent Marți, ca aspect atmosfera va fi mai mult insorita. Soarele rasare la ora 08:04. Pentru zona sudica a județului, ANM a emis un cod galben de ninsori abundente la munte și intensificari ale vantului care vor viscoli zapada, valabil pana marți, la ora 10:00. Vantul va sufla moderat in zonele joase și de deal, in deosebi in aceasta noapte. Dimineața, in depresiuni va fi ceața, iar peste zi cerul va fi senin. Soarele va apune la ora 16:48. Minimele se vor situa intre 1 și -4 grade, dar se vor resimți mult mai scazute. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

