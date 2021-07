Temperaturi modeste pentru această perioadă Miercuri, atmosfera va fi racoroasa și instabila. Soarele rasare la ora 05:57. Atat noaptea cat și in cea mai mare parte a zilei cerul va fi parțial noros. Pe arii restranse și la munte posibil sa cada precipitații zgomotoase. Soarele va apune la ora 21:12. Valorile minime se vor incadra intre 16 și 19 grade, iar maxima in jurul valorii de 22 de grade. Joi, dimineața rece, dar temperaturile vor crește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

