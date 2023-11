Dupa o saptamana in care temperaturile vor fi normale pentru luna noiembrie, cu ploi multe, vremea devine mai calda, potrivit prognozei pe urmatoarele patru saptamani, transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 13 – 20 noiembrie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a […] Articolul Temperaturi medii usor peste cele specifice lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .