Temperaturi mai ridicate în zona noastră Marți, cerul e senin spre variabil. Soarele rasare la ora 07:11. Local, la sfarșitul nopții și dimineața se va semnala ceața. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari la munte, in special in zona montana inalta. Soarele va apune la ora 19:54. Minimele zilei se vor situa intre 2 și 4 grade, iar maximele intre 11 și 16 grade. Miercuri, temperaturile cresc ușor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

