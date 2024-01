Temperaturi vor fi mai ridicate decat cele obisnuite in urmatoarele doua saptamani, apoi vine iarna autentica. Meteorologii au actualizat prognoza pana pe 12 februarie. Saptamana 15 – 22 ianuarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice și […] Articolul Temperaturi mai ridicate in urmatoarele doua saptamani, apoi vreme specifica iernii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .