Stiri pe aceeasi tema

- Vin zile de foc! Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, se arata in prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 8 august. Meteorologii anunța ca precipitatiile…

- Meteorologii de la ANM transmite ca in urmatoarele 4 saptamani zile vom avea temperaturi caniculare in toata țara in urmatoarele. Cantitațile de precipitații vor fi diferite in funcție de regiuni. Astfel, potrivit ANM, Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare,…

- Temperaturile vor fi in general normale pentru aceasta perioada, iar in unele zone din țara cantitațile de precipitații vor fi excedentare, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile…

- Temperaturile vor fi in general normale pentru aceasta perioada, iar in unele zone din țara cantitațile de precipitații vor fi excedentare, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile…

- Meteorologii anunta temperaturi usor mai mari decat cele normale, in urmatoarele patru saptamani, in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile vor fi abundente doar saptamana aceasta, ulterior urmand sa aiba valori apropiate de cele obisnuite in aceasta perioada. Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023…

- Meteorologii au reactualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar vestile nu sunt tocmai bune. Temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale sau normale, apoi se va incalzi. In prima saptamana din iunie, va ploua mult in partea de sud a țarii. Saptamana 8-15 mai Valorile…