Spania a inregistrat temperaturi "istorice" in noaptea de luni spre marti, mercurul termometrelor scazand pana la -25,4 grade Celsius si complicand deszapezirea, in special in capitala Madrid, unde multe strazi au ramas blocate, relateaza AFP. O mare parte din centrul si estul tarii era inca acoperita de zapada marti, dupa cea mai grava furtuna de iarna care a afectat Spania in ultimele decenii. Numita Filomena, furtuna a adus de asemenea ploi abundente in alte parti ale Spaniei si a provocat moartea a trei persoane la sfarsitul saptamanii trecute. In timp ce o mare parte a tarii este in prezent…