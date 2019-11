Temperaturi incredibile pentru noiembrie. Maximele ating 27 de grade Celsius!

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 02.11.2019 ORA 08 – 03.11.2019 ORA 08 Valorile termice se vor apropia de cele normale pentru Post-ul Weekend cu vreme in incalzire. Duminica maximele ating 20 de grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.10.2019 ORA 09 – 17.10.2019 ORA 09 Vremea va fi in continuare calda pentru aceasta data, Post-ul Vreme in continuare calda cu temperaturi ce ating 24 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 04.10.2019 ORA 09 – 05.10.2019 ORA 09 Vremea se va raci semnificativ, astfel incat valorile termice Post-ul Vreme rece cu temperaturi ce nu depașesc 16 grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 19.09.2019 ORA 09 – 20.09.2019 ORA 09 Vremea va fi racoroasa, mai ales dimineața și noaptea. Post-ul Astazi vremea se racește drastic. Maximele nu depașesc 20 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 06.09.2019 ORA 09 – 07.09.2019 ORA 09 Vremea se va incalzi ușor. Cerul va fi variabil, Post-ul Vremea calda revine! Maximele ating 30 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 04.09.2019 ORA 09 – 05.09.2019 ORA 09 Vremea va fi in general instabila și se va Post-ul Vremea se racește accentuat. Maximele nu mai depașesc 28 de grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 25.08.2019 ORA 09 – 26.08.2019 ORA 09 Vremea va fi in continuare calduroasa, izolat caniculara in sudul regiunii. Post-ul O noua zi calduroasa cu temperaturi ce ating 35 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea se anunța in general frumoasa in acest sfarșit de saptamana, soarele stralucind pe cer in majoritatea timpului. Duminica se Post-ul Duminica avem vreme calda și frumoasa! Maximele se apropie de 30 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .