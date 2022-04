Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila incepand cu data de 14 martie și pana in primele doua saptamani din aprilie. Meteorologii spun ca luna martie va fi in nota cu care ne-am obișnuit deja, cu zile mai friguroase decat ar fi normal, insa din aprilie se pare…

- A nins din nou in mai multe regiuni ale țarii. In unele zone montane, precum Varful Omu, temperaturile au coborat pana la minus 25 de grade.In comuna Spulber din județul Vrancea, a nins atat de mult icat localnicii s-au trezit cu zapada de un metru.Potrivit specialiștilor, aerul polar va persista in…

- Focșanenii s-au panicat dupa ce prețul carburanților a urcat constant in ultimele zile, in Vestul țarii benzina și motorina ajungand sa depașeasca 11 lei litrul, conform unor informații care circula pe internet. „Bulevardul București e blocat pe ambele sensuri. Așa e peste tot in oraș. Am trecut pe…

- Focșanenii s-au panicat dupa ce prețul carburanților a urcat constant in ultimele zile, in Vestul țarii benzina și motorina ajungand sa depașeasca 11 lei litrul. „Bulevardul București e blocat pe ambele sensuri. Așa e peste tot in oraș. Am trecut pe Cuza voda, e coada la Petrom pana la „Eena Doamna”,…

- Meteorologii anunța ca in prima parte a lunii februarie temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, iar in a doua parte a intervalului 28 februarie – 28 martie 2022 vom avea parte de o vreme calduroasa, in timp ce regimul pluiometric va fi deficitar, informeaza Administrația…

- In județul Vrancea, in data de 08 februarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 735 persoane in carantina la domiciliu; 1180 persoane in izolare la domiciliu; 173 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 13 persoane sunt internate la ATI,…

- Meteorologii anunța ca luna in februarie temperaturile se vor situa, in general, peste valorile acestei perioade a anului, iar regimul pluiometric va fi deficitar, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Estimarea pentrui perioada 31 ianuarie – 28 februarie 2022 a fost realizata de…

- Prețurile terenurilor arabile din zona municipiului Focșani au crescut cu 25% in ultimii doi ani de zile, arata un studiu de piața realizat pentru Camera Notarilor Publici Galați. Lucrarea a fost realizata pentru uzul exclusiv al birourilor notarile din Vrancea și prezinta valorile de circulație pentru…