- Administrația Naționala de Meteorologie a realizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Astfel, mai jos vedeți cum terminam ultima luna de toamna, dar și ce ce temperaturi vom incepe luna decembrie.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, respectiv pentru intervalul 16 noiembrie - 7 decembrie. Meteorologii anunța in general temperaturi...

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 16 noiembrie. In urmatoarele 14 zile, temperaturile maxime vor fi, in general, ușor mai mari fața de cele obișnuite pentru acest interval. Apoi se vor stabiliza la cele specifice lunii noiembrie.…

- Valorile termice vor fi mai ridicate in urmatoarele trei saptamani decat cele specifice perioadei, la nivelul intregii tari. Cantitatile de precipitatii vor fi, in general, deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre mijlocul lunii octombrie, releva prognoza de specialitate…

- Valorile termice vor fi mai ridicate in urmatoarele trei saptamani decat cele specifice perioadei, la nivelul intregii tari, iar cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare in prima parte a intervalului si apropiate de normal catre mijlocul lunii octombrie, releva prognoza de specialitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 27 septembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește dupa 18 septembrie și se incalzește apoi ușor, dupa 20 septembrie. Sunt posibile ploi in intervalul 17-18 septembrie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea va fi mai calda decat de obicei pana la finalul lunii septembrie. Și in primele zile din octombrie vor fi temperaturi peste 20 de grade Celsius. In județul Alba, in zonele mai joase, saptamana…

- Potrivit meteorologilor, vara se va incheia cu temperaturi scazute, in special in nordul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. In ultima saptamana din luna august, 24 – 31 august, valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice…