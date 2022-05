Temperaturi FOARTE coborâte în luna iunie Cum va fi vremea în România. Prognoza meteo ANM Luna iunie vine cu un val de ploi la nivel național, iar Gabriela Bancila, director in Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) le recomanda romanilor sa nu renunțe inca la hainele groase. Potrivit acesteia, vremea va fi capricioasa in prima luna de vara și nicidecum blanda sau calda cum a fost in urma cu ani de zile. ”Aceste alternanțe ale zilelor cu vreme mai calda și vreme mai rece sunt specifice climatului in care ne aflam, insa, in ultimii ani, varfurile sunt din ce in ce mai mari, de aceea și acest stres termic asupra organismului, pe care-l inregistram prin trecerea de la valori foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

