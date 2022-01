Stiri pe aceeasi tema

- In unele locuri maximele au fost cu 15 grade peste normalul perioadei. In toate cele cinci zile din acest an temperaturile au depașit 17 grade in țara, lucru fara precedent.Maximele au fost de +18,3 C la Ramnicu Sarat, +18,1 la Caransebeș, +17,8 la Sibiu, +17,4 la Targu Ocna, +17,3 la Ploiești și Lugoj…

- In unele locuri maximele au fost cu 15 grade peste normalul perioadei. In toate cele cinci zile din acest an temperaturile au depașit 17 grade in țara, lucru fara precedent.Maximele au fost de +18,3 C la Ramnicu Sarat, +18,1 la Caransebeș, +17,8 la Sibiu, +17,4 la Targu Ocna, +17,3 la Ploiești și Lugoj…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Incepand de joi, 9 decembrie, pana miercuri, 15 decembrie, inclusiv, clientii unui hipermarket din Suceava pot achizitiona fructe si legume romanesti contra PET-uri. Ei pot schimba PET-urile cu fructe si legume romanesti la statia de colectare din hipermarketul Carrefour, aflat pe Calea Unirii, nr.…

- Alianța Familiilor din Romania are in plan organizarea unei acțiuni de protest in Baia Mare undeva in a doua jumatate a lunii noiembrie. Acțiuni similare au avut loc deja in mai multe orașe din Romania, dar și in afara țarii. Totul a arata susținere fața de familia Furdui din Germania. Pe 26 octombrie…