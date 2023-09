Temperaturi de vară la început de toamnă. Maxime de 31 de grade Celsius. Vremea pe litoral Ne așteptam la temperaturi maxime fara variații semnificative de la o zi la alta, cuprinse in general intre 24 și 28 de grade Celsius, cu valori mai ridicate in regiunile sudice și sud-estice, pana spre 30-31 de grade. Cerul va fi variabil in nordul tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab […] The post Temperaturi de vara la inceput de toamna. Maxime de 31 de grade Celsius. Vremea pe litoral first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi variabil in nordul și in estul țarii și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat.Maximele de temperatura vor fi cuprinse, in general, la nivelul intregii țari, intre 21 de grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade in sudul teritoriului.Unele ploi…

- Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele 24 de ore, ne așteapta vreme frumoasa și calda de toamna. Precum afirma specialiștii, timpul se incalzește ușor și, in intervalul menționat, nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord slab la moderat. Noaptea minimele vor oscila…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in zonele de campie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral. Temperaturile maxime, mai ridicate decat in intervalul precedent, se vor incadra…

- Iata cum va fi vremea in 7 iulie in diferite regiuni ale țarii, inclusiv București, litoral și munte.Vremea in București pe 7 iulieIn Capitala, vremea va fi calduroasa , cu o temperatura maxima de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar dupa-amiaza se vor semnala averse și descarcari electrice.…

- Vremea se schimba. Meteorologii anunța pentru astazi, 11 iunie, cer variabil și maxime de +26 de grade Celsius, iar pe arii restranse vor cadea averse insoțite de descarcari electrice și local cu grindina. Vantul va sufla din sectorul de est, iar in timpul descarcarilor electrice cu intensificari.