Temperaturi de vară însoțite de fenomene meteo extreme Miercuri, se anunța un nou val de caldura peste medie. Soarele rasare la ora 05:45. Cerul va fi variabil, iar spre sfarșitul zilei vor fi șanse de precipitații insoțite de descarcari electrice, in timp ce temperaturile se mențin deosebit de calde pentru sfarșitul intervalului. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari, in zonele montane. Soarele va apune la ora 21:04. Minimele se vor situa intre 11 și 16 grade, iar maxima va urca spre 30 de grade. Joi, temperaturile vor scadea fața de ziua precedenta. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

