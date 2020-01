Temperaturi de primăvară în weekend. Cum va fi vremea în țară Prin nord-estul țarii mai apar cațiva nori de ploaie, iar pe la campie, dimineața sunt condiții de ceața. Maximele pleaca de la 2 grade in depresiuni și ating 12 grade in dealurile din sud. Vremea in fiecare regiune In Dobrogea și Baragan gasim soare, vreme buna și temperaturi in creștere. Se face mai cald decat ar fi normal la aceasta data. Pe la amiaza se vor inregistra 7…8 grade. In Moldova sudica și in nordul Munteniei se anunța o zi calda pentru luna ianuarie. Joi, pe aici au fost cel mult 4 grade, vineri maximele ajung pe la 8 grade. Domina atmosfera insorita, iar vantul adie placut. In… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat ca in acest weekend vremea va fi mai calda decat normalul perioadei. Vineri, prin nord-estul țarii mai apar cațiva nori de ploaie, iar pe la campie, dimineața sunt condiții de ceața. Maximele pleaca de la 2 grade in depresiuni și ating 12 grade in dealurile din sud. In Dobrogea…

- Vremea incepe sa se incalzeasca din nou, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meterologie (ANM). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 2 si 12 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in zona deluroasa a Olteniei si Munteniei.Temperaturile minime se vor incadra intre -9…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea miercuri, 1 ianuarie 2020. In mai Moldova, Dobrogea și Baragan este valabila o avertizare de vant puternic.Avertizarea meteorologica de vant puternic este valabila pana la ora 20:00. In Moldova rafalele de vant vor fi de 50-70 km/h, in timp ce in Dobrogea și…

- Vremea se raceste sambata. O sa ploua in sudul, estul si centru tarii. Prin Transilvania si Moldova apare si lapovita, iar la munte vor domina ninsorile. Maximele pleca de la 3 grade in Bucovina si ajung pana la 13 grade in sud-est. In Dobrogea si Baragan temperaturile se mentin ridicate pentru final…

- Meteorologii au anuntat ca vineri vremea va fi inchisa si va ploua in sud, in centru, local prin est, nord si pe spatii mici in rest. La munte vor predomina ninsorile, iar in Moldova. In estul Transilvaniei, dar si in nordul si centrul Munteniei, vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla tare la munte,…

- Duminica vom avea o zi destul de mohorata, insa temperaturile depasesc valorile perioadei. Ploi mai apar in nord si prin vest, iar in sud-est vedem si soarele temporar. Maximele vor fi de la 13 la 20 de grade, anunța PRO TV.In Dobrogea și Baragan vremea este buna, in ansamblu, desi norii mai…

- Vremea se menține frumoasa și calduroasa vineri, 25 octombrie. In București vor fi 20 de grade, iar temperaturile maxime vor ajunge astazi la 28 de grade Celsius, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, citata de Mediafax. Meteorologii spun ca astazi vom avea parte de vreme frumoasa,…

- Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda la orele amiezii. Dimineata va fi ceata pe arii extinse in est si sud est unde sunt si conditii de burnita, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo in țara Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda la orele amiezii. Dimineata…