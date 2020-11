Stiri pe aceeasi tema

- Ultima saptamana din luna noiembrie aduce vreme rece in cea mai mare parte a tarii. Si prima luna de iarna debuteaza tot cu frig. Anuntul a fosut facut de catre Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ). ”Ultima saptamana din utima luna a acestei toamne arata o saptamana…

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…

- Vremea se strica incepand de vineri in cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile scad si cu 10 grade fata de valorile din zilele anterioare. In sud-estul tarii, maximele nu vor depasi 17 grde Celsius. La munte vor fi precipitatii mixte, iar celelalte regiuni vor fi lovite de ploi. Conform Administratiei…

- Sambata, 10 octombrie 2020, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in estul, sud-estul, centrul țarii, precum și la munte, unde pe alocuri va ploua in general slab. Vantul va sufla slab și moderat, conform stirimeteo.com. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 și 23 de grade Celsius, iar…

- Pentru prima data in aceasta toamna s-au inregistrat temperaturi sub zero grade Celsius in Romania. Mercurul termometrelor a scazut, sambata dimineata, la Miercurea Ciuc, pana la minus 2,9 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scazuta temperatura inregistrata la nivel national, potrivit site-ului Administratiei…

- Meteorologii prognozeaza o vreme in general frumoasa, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 24 și 31 de grade Celsius.Sambata, 5 septembrie 2020, vremea se va incalzi și va deveni in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza la munte, in special in Carpații Orientali,…

- Temperaturile ar urma sa depaseasca 40 de grade Celsius in acest weekend in statul american California, deja lovit luna trecuta de incendii violente, scrie AFP. Mercurul termometrelor este asteptat sa atinga 42,2 grade Celsius la Los Angeles si 47,8 grade Celsius la Woodland Hills, in zonele situate…

- Meteorologii au anunțat pentru astazi o maxima de 32 de grade Celsius la Cluj-Napoca, maxima fiind atinsa între orele 15:00 și 16:00. Temperaturile vor scadea în urmatoarele zile, iar la finalul saptamânii sunt așteptate precipitații sub forma de ploaie. …