Temperaturi de până la 30 de grade la sfârșitul săptămânii. Vor fi și ploi Saptamana viitoare va fi caracterizata de temperaturi ridicate, dar si ploi si descarcari electrice. In medie, temperaturile vor creste cu pana la 10 grade fata de cele normale pentru aceasta perioada. "Vor fi temperaturi ridicate in continuare in majoritatea zilelor si in cea mai mare parte a tarii. Cele mai mari valori, care vor merge pana in jurul a 30 de grade Celsius, le asteptam in Oltenia si Muntenia marti dupa-amiaza, cel mai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

