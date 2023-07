Temperaturi de foc! România se sufocă de căldură. Avertizare meteo ANM A fost emisa o informare de caldura sufocanta! Vom avea parte de o saptamana de foc cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Atenționare caldura sufocanta Meteorologii au emis o informare de caldura sufocanta pentru mai multe zone din tara. Joi am putea avea parte de cea mai calda zi din acest an. Temperaturile resimțite vor ajunge șa 40, 42 de grade Celsius. „Intr-adevar, vorbim de o saptamana calduroasa, caniculara incepand de astazi, in partea de vest-sud a țarii. De altfel, am inregistrat la multe stații meteorologice, ne-am apropiat de 33-34° temperatura resimțita a depașit 38°. De maine,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

