Temperaturi de foc în următoarele săptămâni In urmatoarele 4 saptamani vom avea parte de caldura, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales in vestul țarii, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 5 iulie – 2 august. Saptamana 5 – 12 iulie Cu excepția regiunilor sud-estice, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval, cu o abatere termica pozitiva mai […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

