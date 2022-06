Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va fi lovita in urmatoarele zile de un val de caldura, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, dupa o serie de ploi nespecifice care au cazut recent in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen de meteorologie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Potrivit meteorologilor…

- Meteorologii au emis Cod galben de canicula, valabil pentru marți, 21 iunie, pe circa jumatate din teritoriul Republicii Moldova. Maine, dupa amiaza, in jumatatea de Sud a țarii noastre, temperatura maxima a aerului va atinge valori de plus 33 de grade Celsius. Pentru zilele de marți și miercuri, in…

- Meteorologii au anunțat primul val de canicula, in Romania. Vor fi temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra. Potrivit ANM, de miercuri, vremea se incalzește in majoritatea zonelor din tara. In Transilvania, in cea mai mare parte a intervalului 30 mai-12 iunie, vremea va fi mai calda decat in mod…

- Pana diseara, ora 23, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures, in cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei si Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +18 și +20 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 3 grade Celsius. In zilele urmatoare vremea se menține calduroasa.

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti seara, vor fi temperaturi minime preponderent negative, iar in nord-vestul si centrul tarii se va semnala bruma, pana joi dimineata. Miercuri, in zece judete din in Moldova, nordul Dobrogei si nord-estul Munteniei va fi in vigoare un Cod galben de vant puternic,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +18 și +20 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade Celsius. In urmatoarele 5 zile, vremea se menține calda, iar in weekend, se așteapta precipitații.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 24 martie cer variabil in toata țara și maxime care vor oscila intre +12 și +17 grade Celsius. Pe timp noapte, mercurul in termometre va cobori pana la 0 grade Celsius.