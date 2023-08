Stiri pe aceeasi tema

- Sudul si sud-estul tarii se va afla, de joi pana duminica, sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, in perioada 17 - 20 august 2023, va fi canicula si disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Anticiclonul Circe este deja prezent in Italia, unde va aduce o scadere brusca a temperaturilor. In același timp, acesta va impinge valul de aer cald care se acumulase deasupra Italiei catre estul Europei, generand un nou val de caldura extrema in Romania pentru zilele de joi și vineri. Elena Mateescu,…

- Valul de caldura se intensifica din nou, de maine, in Romania. Meteorologii susțin ca daca astazi vorbim de canicula și disconfort termic in extremitatea de sud a țarii, inclusiv in Capitala unde mai putem atinge și astazi, 33-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, maine, valul…

- Meteorologii au anunțat duminica, 23 iulie, un val de caldura care se va extinde luni in vestul, sudul si estul tarii, iar marti se va intensifica si va cuprinde toata Romania.ANM a emis o atentionare meteorologica pentru duminica, prognozand un val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca cel puțin primele trei zile din saptamana urmatoare vor fi unele de foc. Pentru luni, 24 iulie, a fost deja emis Cod galben de canicula pentru mai multe județe din țara, inclusiv toate din zona Olteniei. Potrivit meteorologilor , luni, valul de caldura…

- Cel puțin primele 2 zile ale saptmanii vor fi de coșmar. CUPOLA DE FOC PESTE ROMANIA. LA UMBRA VA FA APROAPE LA FEL DE CALD CA LA SOARELuni se vor inregistra maxime de 36 de grade Celsius, dar meteorologii atrag atenția ca temperatura resimțita va fi de 39 de grade Celsius și nici la umbra nu va fi…

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…